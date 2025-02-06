- Haberler
- Gündem
- İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Deprem değil imar affı, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren başkan öldürür'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Deprem değil imar affı, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren başkan öldürür'
İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, 'Deprem öldürmez imar affı öldürür. Denetimsiz bina, betona su veren usta, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren başkan, depreme gereken dikkati çekemeyen siyasetçi öldürür' dedi.
İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, deprem konulu açıklama yaptı. Şahin, depremin değil imar affının, denetimsiz binanın öldüreceğine dikkat çekerek; “Deprem öldürmez, imar affı öldürür. Denetimsiz bina öldürür!.Betona su veren usta öldürür. Ucuza kaçan müteahhit öldürür. İşini yapmayan mühendis öldürür. Görevini yerine getirmeyen belediye öldürür. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren başkan öldürür. Depreme gereken dikkati çekemeyen siyasetçi öldürür. Depremde ölenler için suçlulara gereken cezayı vermeyen savcı hakim öldürür. Dairesini güzelleştirmek için taşıyıcı sisteme zarar veren ev sahibi öldürür. Gerekli araştırmayı yapmayan bilim adamı öldürür ama Deprem öldürmez” ifadelerini kullandı.