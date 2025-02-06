Kayserispor - Konyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek
Süper Ligin 23'üncü haftasında oynanacak olan Kayserispor - Konyaspor maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 23’üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Konyaspor’u konuk edeceği müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Emrah Ünal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Melih Kurt görevlendirildi. Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.
Süper Ligin 23’üncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
7 Şubat Cuma:
20.00 Samsunspor - Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor - Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa - Ç.Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Antalyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Bodrum FK - Göztepe: Yasin Kol