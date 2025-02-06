Kayserispor - Konyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 23’üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Konyaspor’u konuk edeceği müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Emrah Ünal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Melih Kurt görevlendirildi. Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Süper Ligin 23’üncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

7 Şubat Cuma:

20.00 Samsunspor - Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor - Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa - Ç.Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Antalyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Bodrum FK - Göztepe: Yasin Kol