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Kızının bıçaklayarak öldürdüğü talihsiz anne defnedildi

Kayseri'de kızı M.C.'nin bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu anne T.C., kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kızının bıçaklayarak öldürdüğü talihsiz anne defnedildi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 

İddiaya göre M.C. ile annesi T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.C., annesi T.C.’yi bıçakla yaraladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne T.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Annenin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konulurken, gözaltına alınan kızı M.C., polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden anne T.C. bugün Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa  defnedildi.

Haber Merkezi

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