İYİ Partili Hakkoymaz Şahin dikey yapılaşmadan yana

“Yüksek Katlı Binalar Doğru Üretildiğinde Tehlike Arz Etmez”

Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında moderatör Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtlayan Şahin, bina yüksekliğine dair yanlış algılara dikkat çekti:

“Kat yüksekliğinden korkmamamız lazım. Esas mesele, binanın doğru üretilip üretilmediği. Deprem bölgelerinde yıkılan binaların çoğu zaten dört-beş katlıydı. Hatta iki katlı binaların bile yıkıldığını gördük. Bu yüzden yüksek katlı binalar tehlikeli, az katlılar güvenli demek doğru değil.”

“Doğru Yapı Denetimi ve Belgeler Hayati Öneme Sahip”

Şahin, yapı denetim süreçlerine vurgu yaparak vatandaşlara bina alırken dikkat etmeleri gereken noktaları sıraladı:

**“Binaların yapı denetimi yapılmış mı? Belgeleri tam mı? Müteahhit güvenilir mi? Bunlar belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kolaylıkla öğrenilebilir. Ayrıca, Bina Kimlik Sistemi (BKS) sayesinde karekodla binanın projeleri, mesken tarihi ve tüm detaylarına ulaşılabiliyor.”

“Sağlam Yapı, Yükseklikten Daha Önemli”

Şahin, sağlamlık ve üretim kalitesinin her şeyden önce geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Elli katlı bir bina sağlam yapılmışsa, üç katlı çürük bir binaya kıyasla daha güvenlidir. Keşke hep yatay mimari tercih edilse ama sağlamlığı etkileyen unsur, yüksek kat değil üretim kalitesidir.”

Vatandaşlara Uyarı: “Mesken Durumunu Kontrol Edin”

Hakkoymaz Şahin, bina alacak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu: “Mesken onayı olmayan bir binadan daire alıyorsanız, orada zaten bir sıkıntı var demektir. Halkımızın bu konulara daha duyarlı olması gerekiyor.”

Hakkoymaz Şahin’in Açıklamaları Yeni Bir Tartışma Başlatabilir

İYİ Partili Hakkoymaz Şahin’in yüksek katlı binaların risklerinden ziyade sağlamlıklarına odaklanılması gerektiği yönündeki açıklamaları, mimarlık ve şehir planlama çevrelerinde yeni bir tartışma başlatabilir. Yatay ve dikey mimari arasındaki denge, şehirleşmenin önemli bir gündem maddesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.