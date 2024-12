Turan Derneği, Türklerin Nardugan Bayramını kutladı

Kayseri’de 21 Aralık Nardugan Bayramı sebebiyle kutlama düzenlendi. Talas’ta Kayseri Turan Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yöresel pilav dağıtıldı ve ateş üzerinden atlandı. Etkinlikte konuşan Kayseri Turan Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk, “Turan coğrafyasında Türk'ün ayak bastığı her yer, her coğrafya Turan’dır bizim için. Dolayısıyla Turan coğrafyasının neresinde bir acı, sevinç varsa o bizi ilgilendiriyor ve onu yaşatmak istiyoruz. Milleti millet yapan zaten kültürleridir, tarihidir. Geçmişidir, bugündür, gelecek inancıdır. O nedenle eğer biz Türk milleti olarak geçmişimizi bilir, bugünü yaşayan gençler ve insanlar olarak millete mutlu olup birbirimizi tanırsak gelecek daha emin adımlarla yürürüz diye düşünüyoruz. Ve bugün de burada arkadaşlarla, soydaşlarımızla dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerimizle Nardugan bayramını hatırlatmak istiyoruz, kutlamak istiyoruz. İnşallah bundan sonra da sürekli yapacağız. Yıllardır bu bayram burada kutlanıyor. Ve bu Türkiye'ye, Türk dünyasına yeniden bir canlanış olacak diye düşünüyoruz ve Türk dünyasının bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

‘TÜRK DÜNYASININ MERT BAYRAMI KUTLU OLSUN’

Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Ünal, kutlamayla ilgili olarak, Türk milletinin Nardugan Bayramı’nı kutladı. Ünal, “Ama aslında milletler insanoğlu ilk gelişmeye başladığından beri tabiatı izlemiştir. Ona göre kendine bir kültür olarak çalışmıştır. Güneşin en uzun olduğu dönemin artık yok olup ışığın güneşin daha çok olduğu bir döneme girildiği tarihtir. Nardugan Bayramı özellikle kuzey Türk halkları buna çok önem vermişlerdir. Geçmişle günümüze kadar bunu, sakallar, Altay halkları olsun, bunu da devam ettiriyorlar. Biz de burada zaman zaman yapıyoruz. Şimdi sistemli bir hale getirilmeye çalışılıyor, o yüzden Haydar Bey olsun, Turan olsun bazen Türk ocaklarıyla ortaklaşa programlar yapıldı. Bunları kültür turizmimizin bu noktasını canlandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince halkımıza duyurmaya da çalışıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum Türk milletinin bütün Türk dünyasının mert olan bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Kutlamaya katılan vatandaş Haydar Ağcan ise, “Biz Nardugan Bayramı'nı Talas'ta on beş yıldır kutluyoruz. Pandemi dolayısıyla ara verdik. Turan Derneği'nin koordinasyonunda kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun özelliği şudur, Türk mitolojisinde bütün hadiseler, insanla doğanın iletişimiyle gerçekleşir. Doğayla insan eşittir. Hayvanlar, bitkiler, dağlar, sular, her şeyin bir ruhu vardır. Hiç kimse, hiç kimseden, hiçbir varlık Bir varlıktan üstün değildir. Dolayısıyla her şey birbirine saygılıdır. İnsan doğaya saygılıdır, doğayla birlikte yaşar. Kültürümüzün, mitolojimizin özü budur. Dolayısıyla bayramlarımız da Türk bayramları da böyledir. Nedir? Dönenceler vardır, işte bunlardan bir tanesi de 21 Aralık'tır. Gecelerin en uzun olduğu, gündüzlerin en kısa olduğu gündür. Bugünden itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Biz buna diyoruz ki aydınlık, karanlığı yendi, bunu kutluyoruz” dedi.