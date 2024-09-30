İYİ Partili Ülker, ulaşıma yapılan yüzde 74'lük zammı eleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam gelmiş ve yeni tarifeye göre tam bilet 20, indirimli bilet 11 lira olarak belirlenmişti. Gelen zamlar hakkında İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir paylaşım yaptı. Zamları eleştiren Ülker, TÜİK verileriyle gelen ulaşım zammının örtüşmediğini belirtti. Ülker yazılı paylaşımında, “Mayıs ayında tam bilet fiyatı 11,50 TL iken Ekim ayında 20 TL’ye yükseldi. Bu 5 ayda %74 oranında bir artış anlamına geliyor. Ancak TÜİK verilerine göre aynı dönemdeki enflasyon artış oranı yaklaşık %15 olarak açıklandı.

TÜİK verileri doğruysa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi neden 5 aylık enflasyon %15 iken ulaşım ücretlerine %74 gibi yüksek bir zam yapıyor? Memur, emekli ve çalışanlar TÜİK verilerine göre maaş zammı alıyor, peki aradaki fark ne olacak? Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin maliyetleri bu kadar artmış ise TÜİK verileri mi doğru değil? Konuyla ilgili yetkililerden bir açıklama bekliyoruz…. Sorun nerede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde mi TÜİK’te mi?” ifadelerini kullandı.