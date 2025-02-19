İYİ Partili Yücel: 'Belediye Başkanları en üst maaşı alırken, işçiler neden mağdur?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı birimlerde çalışan işçiler “iş bırakma” eylemi düzenledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel: “Biz seçimlerde belediyede çalışan taşeron işçilerle ilgili mağduriyetlerini dile getirdiğimizde dönemin seçime giren bugünkü belediye başkanı da, “taşeron işçilerin hepsinin maaşının normalleştireceğiz. Ve merak etmeyin bunu seçimden sonraki 6 ayda da halletmiş olacağız” demişlerdi. Bugün görüyoruz ki taşeron işçilerimiz mağduriyetleri hat safhada ve bugün sahalarda ve iş bırakma eyleminde. İşi bırakmak çok kolay ama Kayseri'ye yapılan hizmetlerinde bekletilmesi adına Kayseri halkı mağduriyet yaşıyor. Bugün büyükşehirde çalışan taşeron işçiler, mühendis dahil 45 bin TL civarında para alırken, vatandaşa 45 bin TL maaş alıyor diye anlatılıyor. Ama bunun içerisinde yemek ücreti ve ulaşım ücretleri var. Bu ücretleri düştüğünüzde 4-5 yıl okumuş mühendislerin 30 bin TL civarında maaş aldığını görüyoruz. Kaldı ki diğer belediyeler ve KASKİ’de çalışan taşeron işçiler 37 bin TL alıyor diye söyleniyor. Aslında 37 bin TL’den yemek ve ulaşımı düştüğünüzde; asgari ücret seviyesinde, yani 22 ila 25 bin lira arasında maaş aldığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Bugün bu kardeşlerimiz iş bırakmışlar eylem yapıyorlar, duyarlı olalım. Bunu keyiften patronlarına işverenlerine karşı zevkten yapmıyorlar. Şehrimizde 15 binin altında ev kirası yok. Ulaşım 3-5 bin TL’ye ulaşmış. Yemek dediğiniz ücret 5-6 bin TL. Geriye kalan verdiğiniz 37 bin lirayla bunun geçinme şansı yok bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili iyileştirmeyi yapmadığınız zaman onlar şöyle sorguluyor; “Belediye başkanları veya bürokratlar çift maaş alanlar hayat onlara güzel, onların artışları olabildiğince üst seviyelerde, bizim maaş artışı niye bu seviyelerde değil?” Evet ben de soruyorum; Sayın belediye başkanları, bürokratlar siz en üst maaşı alırken, bazı bürokratlar çift maaş alırken işçilere yazık değil mi? Hani genel başkanınızın verdiği söz üzerine taşeronları kadroya alacaktınız? Hani belediye seçimlerinde 6. aya kadar biz bunu halledeceğiz demiştiniz? Üzerine 1 yıl geçti. Hiçbir şey halletmiyorsunuz. Bu insanlar iş bıraktığı zaman Kayseri'deki hizmetler aksıyor. Siz ne için seçilmiştiniz? Şehre hizmet etmek için. Siz, işinize verdiğiniz sözü yerine getirmeyen, halka verdiği sözü yerine getirmeyen bir Belediye Başkanı kadrosu olarak lütfen anılmayın. Sabah çıkıyorlar dağ-tepe, ulaşılmayan sizin gitmediğiniz her yerde belediye adına hizmet ediyorlar. Bunların ulaşımları sizin yapmadığınız kendi ceplerinden yaptığı bir ortamda veya yemek ücretlerini yanlarında götürdükleri azıklarla hizmet etmek için dağın bir kenarında çalışan kardeşlerimizin durumlarını göz ardı etmeyin. Söz verdi genel başkanınız, söz verdi bugün seçilen Belediye Başkanınız. Sözlerinizi tutun. Sendikaları ben bu anlamda işçinin yanında olmaya davet ediyorum. Biz de muhalefet olarak verilen sözlerin takipçisi olacağımızı kendilerine söylüyoruz.”