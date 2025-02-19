Grip yaygınlaşınca bitkisel karışımlara ilgi arttı

Kayseri’de aktarlık yapan eczacı aktar Ahmet Karapınar, kış aylarının vazgeçilmesi olan bitkisel karışımlara soğuyan havayla birlikte talebin arttığını söyledi. Soğuk havalara karşı bitkisel bir karışım tarifi de veren aktar Karapınar, soğuk algınlığı ve bitmeyen bir öksürük şikayetlerinin fazla geldiğini ifade ederek karışımlarını bu şikayetlere göre yaptıklarını belirtti. Aktar Karapınar, “Talep şu anda daha çok, tabii soğuk algınlığı nezle ve bitmeyen bir öksürük var. Onunla insanlar çok uğraşıyor genelde karışımımızı o yönde yapıyoruz. Daha çok bağışıklık kuvvetlendirici ürünleri ağırlık veriyoruz. Geri dönüşler çok iyi zaten ürünlerimizde olsun müşterilerin talepleri olsun o doğrultuda ilerliyoruz. Geri dönüş olarak da sıkıntı yaşamıyoruz. Birçok müşterimiz teşekkürlerle geliyor. Fiyatlar da geçen yıla oranla şöyle neredeyse 1,5 katı falan arttı. Bunu biz mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Biz de açıkçası bu konulardan mustaribiz. Bağışıklık, öksürük, soğuk algınlığı, nezle, grip için bizim kendimizin hazırladığı bitkisel kürler var. İçerisinde tarçın, gülhatmi, hibisküs, Adaçayı, kuşburnu, Ihlamur, zencefilden oluşuyor. Bunun en büyük yanı öksürük, nezle, grip, soğuk algınlığı, burun akması bunlara çok iyi geliyor ve tarçınla hibisküs olduğu için de kuşburnu ile beraber aynı zamanda C vitamini de içeriyor. Kullanımı olarak bunu 2 yaşından büyük herkes kullanabilir, günde 4-5 bardak kullanabilir tavsiye ediyoruz hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Şekere kalbe tansiyona da hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Demleme içinde de ıhlamur da olduğu için zaten Ihlamur gibi demlenecek, mümkün olduğunca kaynayacak, rengini almamız çok önemli. 5 dakika 10 dakika arasında kaynattıktan sonra rengini alıp süzüp içiyoruz, içerisine tatlandırıcı şeker atmıyoruz” şeklinde konuştu.