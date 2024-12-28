İYİ Partili Yücel, 'Bu parayla geçinmek mümkün değil'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Kazım Yücel, asgari ücrete uygulanan zammın yetersiz olduğunu ve emekli maaşlarının da düşük olduğunu vurguladı. Yücel, asgari ücretlinin de emeklinin de geçinemediğini söyleyerek, “Beklenen oldu; 17 bin lira asgari ücret, 22 bin 104 lira oldu. Emekli maaşı da 12 bin 500 liradan neredeyse 14 bin liraya çıkacak. Zaten geçinemiyorduk. Yüzde 50 enflasyonun olduğu yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? “Ben asgari ücretliyi de emekliyi de enflasyona ezdirmeyeceğim” Eziliyor. Yine ezileceğiz. Hani geçen yıl emekli yılıydı, Bu sene de asgari ücretli yılı mı diyeceksiniz? Bu parayla bir emeklinin, asgari ücretlinin geçinmesi mümkün değil. Hastalansa, hastaneye gitmeye parası yok cebinde. Her gün ya hastanelerde kuyruk ya adliyenin önünde kuyruklar var. Bunların sebepleri insanların cebinde para olmamasıdır. Parasız insan ya kredi kartına ya sağdan soldan borçlanmaya yöneliyor. Geldiğimiz durum; bu parayla ne evinin kirasını ödeyebilir ne çocuğunun okul masrafını karşılayabilir ne de bayramda kurban kesebilir. Bu parayla geçinmek mümkün değil. Yıllar önce emekli, emekli maaşıyla 10 küçük altın alırdı. En yakınına da büyük altın takardı. Şimdi ne 2 buçuk altın alabiliyor ve en yakının oğlunun düğünü olsa bir küçük çeyrek altın takamaz hale geldi. Asgari ücretli, iki çocuğunu, açlık sınırının 21 bin lira olduğu yerde neyle okutacak? Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz” diye konuştu.