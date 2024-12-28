Öten kuşlar Kayseri'de şampiyonluk için yarıştı

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Ötüm Kuşları Türkiye Şampiyonası’nın 29’uncusu Kayseri’de gerçekleştirildi. 100’e yakın takımın 477 tane kuşla katıldığı yarışmada federasyona bağlı 2 hakem, 3 gün boyunca kuşların derecelendirmesini yaptı. Yarışma hakkında konuşan Kayseri Kanarya Sevenler Derneği Başkanı Erdal Deniz, bu yarışmanın Kayseri’de ilk kez yapıldığını ifade etti. Deniz, “Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Türkiye'de yapılan 29’uncu, fakat Kayseri ilinde ilk defa yapılan bir yarışma oluyor. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları'nın ilk defa ilimizde böyle bir yarışma düzenlenmesini istedi. Biz de bu noktada çok güzel bir yarışma düzenledik. Dolayısıyla yarışmamızda 2 kategori olarak Harz Roller ve Malinua puanlanması yapılmaktadır. Biz bu kuşları derecelendiriyoruz. Şu anda 477 kuş derecelendirildi ve çok güzel bir organizasyon oldu. Hakemlerimiz Murat Sabit Çetin ve Selçuk Erdem olmakla beraber bu noktada federasyon başkanımız Oğuz Özkaya Bey’e katkılarıyla güzel bir organizasyon yaptık. Bundan sonra her zaman Kayseri'mizde yapılmasını da arzu ediyoruz. Katılımda bulunan tüm kardeşlerimize, üyelerimize, basın mensuplarına da federasyon başkanımız Oğuz Özkaya’ya, hakemlerimize de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Ötüm Kuşları Malinua Hakemi Selçuk Erdem ise kuşları neye göre ve nasıl derecelendirdiklerini anlattı. Hakem Erdem konuyla ilgili, “Bu izlemiş olduğunuz kuşlar Belçika orijinalinin ötüm kanaryaları. Biz burada 20 dakikalık bir zaman içinde bu kuşların her birinin ötümünü değerlendiriyoruz. Ötüm kalitesini ve güzelliğini değerlendiriyoruz. Ona göre bir yarışma yapılıyor. Bu sene Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Kayseri Kanarya Sevenler Derneği bünyesinde Türkiye yarışmasını gerçekleştirdi. Biz de iki hakem olarak Murat Sabi Çetin hocamız ve ben İstanbul'dan kalktık burada bu kuşların ötümlerini değerlendiriyoruz. Bu kuşların 10 tane ana nağmesi var. Yapması gereken bir şarkı repertuarı var. O repertuvarı en güzel şekilde ortaya koyan kuşu burada puanlamayla derecelendiriyoruz ve onun neticesinde kim birinci, kim ikinci oldu, ona göre de sıralama yapılıyor. Bu yarışmamızın derecelendirmemizin üçüncü günü, bugün öğlene kadar muhtemelen bitecek. 100 küsur takım ve 477 kuş katılımı oldu. Biz de bunları dörderli şekilde dinliyoruz. 20 dakika içinde bu kanaryaların en güzel performanslarını sergilemelerini bekliyoruz. En güzel şarkılarını bize söylesinler, biz de burada puanlayalım ve ona göre de değerlendirelim istiyoruz” dedi.