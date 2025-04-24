İYİ Partili Yücel: 'Bu şehri idare edemiyorsunuz'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ile birlikte Millet Bahçesi’nin altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki altyapı çalışmaları hakkında konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener: ”Bu yolda bir altyapı çalışması var. Temiz su borusu asfaltın yanından kaldırımlar sökülerek yeniden bir çalışma yapıyor belediye. Bu çalışma geçen sene yapılamaz mıydı? Bunu yeniden ek maliyet olarak belediyeye yüklemez bizce yanlış. Vatandaş burada belediyeye vergi ödüyor. Daha önce yapılması gereken bu altyapı, şuanda yol kapatılmış bir şekilde vatandaş için sıkıntı oluşturuyor yeniden yapılıyor. Belediye kaynakları maalesef ki çarçur ediliyor. Yapılan hizmete dediğimiz yok. Bunun zamanlaması bu yol yapılırken, bu işin bitirilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel ise altyapı çalışmalarının ikinci bir maliyet ile yeniden yapıldığını iddia ederek şöyle konuştu: “Ben burada Büyükşehir'i kınamak istiyorum. Vatandaştan, müteahhitten istediği altyapıyı kendi yaptığı yerde düşünmemiş. Sanki yeni icat edilmiş bir şey tesis ediyor gibi. Doğalgaz da geldi bu şehre. Bunların hepsi biliniyor. Bu altyapıyı yapmalıydı. Yapmadığının faturasını da vatandaşa ödetmemeliydi. Bu ciddi bir maliyet. İl başkanlığımıza gelen birtakım şikayetler üzerine Millet Bahçesi’nin içerisinde il başkanımızla geldik. Yerinde bir tespit yaptık. Bir müteahhitten istediğiniz bütün enstrümanları kendi yaptığınız yerde yapmıyorsunuz. Bir müddet sonra tekrar hayata geçiriyorsunuz. İkinci bir maliyet koyuyorsunuz. Sayın belediye başkanım, bu maliyetleri aslında belediyedeki bürokratlarınıza hesabını sormanız lazım. Bitirdik dediğiniz yeni bir alanda tekrar inşaat açıyorsunuz. Bilinen temiz su borularını koymamışsınız, bugün koyuyorsunuz. Bu maliyeti bu şehrin insanlarına ödetmeye sizin hakkınız yok. Bunlar milyarlarca para. Bu ülkede fakir var, asgari ücretle geçinemeyen var. Bu paraları lüzumsuzca 6 ay sonra sanki yeni icat edilmiş bir şeyi yapmak zorunda kalır gibi yapıyorsunuz. Gerçekten il başkanımızın söylemlerine katılıyorum. Gerçekten bu şehri idare edemiyorsunuz.”

KAYSERİ (1HA)- İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel Millet Bahçesi'ndeki altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak: “Bilinen temiz su borularını koymamışsınız, bugün koyuyorsunuz. Bu maliyeti bu şehrin insanlarına ödetmeye sizin hakkınız yok. Bunlar milyarlarca para. Bu şehri idare edemiyorsunuz” dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ile birlikte Millet Bahçesi’nin altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki altyapı çalışmaları hakkında konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener: ”Bu yolda bir altyapı çalışması var. Temiz su borusu asfaltın yanından kaldırımlar sökülerek yeniden bir çalışma yapıyor belediye. Bu çalışma geçen sene yapılamaz mıydı? Bunu yeniden ek maliyet olarak belediyeye yüklemez bizce yanlış. Vatandaş burada belediyeye vergi ödüyor. Daha önce yapılması gereken bu altyapı, şuanda yol kapatılmış bir şekilde vatandaş için sıkıntı oluşturuyor yeniden yapılıyor. Belediye kaynakları maalesef ki çarçur ediliyor. Yapılan hizmete dediğimiz yok. Bunun zamanlaması bu yol yapılırken, bu işin bitirilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel ise altyapı çalışmalarının ikinci bir maliyet ile yeniden yapıldığını iddia ederek şöyle konuştu: “Ben burada Büyükşehir'i kınamak istiyorum. Vatandaştan, müteahhitten istediği altyapıyı kendi yaptığı yerde düşünmemiş. Sanki yeni icat edilmiş bir şey tesis ediyor gibi. Doğalgaz da geldi bu şehre. Bunların hepsi biliniyor. Bu altyapıyı yapmalıydı. Yapmadığının faturasını da vatandaşa ödetmemeliydi. Bu ciddi bir maliyet. İl başkanlığımıza gelen birtakım şikayetler üzerine Millet Bahçesi’nin içerisinde il başkanımızla geldik. Yerinde bir tespit yaptık. Bir müteahhitten istediğiniz bütün enstrümanları kendi yaptığınız yerde yapmıyorsunuz. Bir müddet sonra tekrar hayata geçiriyorsunuz. İkinci bir maliyet koyuyorsunuz. Sayın belediye başkanım, bu maliyetleri aslında belediyedeki bürokratlarınıza hesabını sormanız lazım. Bitirdik dediğiniz yeni bir alanda tekrar inşaat açıyorsunuz. Bilinen temiz su borularını koymamışsınız, bugün koyuyorsunuz. Bu maliyeti bu şehrin insanlarına ödetmeye sizin hakkınız yok. Bunlar milyarlarca para. Bu ülkede fakir var, asgari ücretle geçinemeyen var. Bu paraları lüzumsuzca 6 ay sonra sanki yeni icat edilmiş bir şeyi yapmak zorunda kalır gibi yapıyorsunuz. Gerçekten il başkanımızın söylemlerine katılıyorum. Gerçekten bu şehri idare edemiyorsunuz.”