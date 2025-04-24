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  • Kazım Karabekir'de Yeni Yaşam Alanlarında Özdin İnşaat Mührü: Temeli bugün atılıyor

Kazım Karabekir'de Yeni Yaşam Alanlarında Özdin İnşaat Mührü: Temeli bugün atılıyor

Kentsel dönüşüm projelerine hız kesmeden devam eden Özdin İnşaat, Melikgazi Belediyesi ile işbirliği halinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayata geçireceği 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının temelini atmaya hazırlanıyor.

Kazım Karabekir'de Yeni Yaşam Alanlarında Özdin İnşaat Mührü: Temeli bugün atılıyor

20 bloktan ve toplam 794 daireden oluşan bu yeni projeyle, bölgede modern yaşam alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatılar oluşturulacak.

Proje, eski ve riskli yapılarda yaşayan vatandaşların daha güvenli ve çağdaş bir yaşam alanına sahip olmasını amaçlıyor. Uzun vadede Kazım Karabekir Mahallesi’nin geleceği için önemli bir adım olarak görülen bu gelişme, aynı zamanda ilçenin daha yaşanabilir ve dirençli bir hale gelmesine katkıda bulunacak.

Özdin İnşaat, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları inşa ederek, yüzlerce aileye yeni yuvalar kazandırmayı hedefliyor. Temel atma töreninin tarihi 24 Nisan Perşembe günü saat 13.00 olarak belirlendi. Etkinlik, Kazım Karabekir Mahallesi Toros Caddesi’nde gerçekleşecek ve tüm halkın katılımına açık olacak.

Haber Merkezi

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