İYİ Partili Yücel, geçen yıl meydana kurulan iftar çadırının bu yıl neden kurulmadığını açıkladı

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kayseri’de iftar çadırı kurulmadığını; kurulduğu zaman da bunun seçim çalışmaları kapsamında yapıldığını belirterek eleştirilerde bulundu. Yücel, “2023 ve 2024 yılında Cumhuriyet Meydanında iftar çadırları vardı çünkü seçim vardı. 2024 seçimlerinde biz bu meydanlardan ‘kamu kaynaklarını seçimleriniz için kullanıyorsunuz’ diye feryat etmiştik. Buna cevap veren bir belediyeye yetkilisi olmadığı gibi iştirakleri de meydanları işgal etmiş doldurmuştu. Her akşam da çadırlar tıka basa iftar menüleriyle vatandaşımıza hizmet veriyordu. Bakın bu sene hiçbir şey yok çünkü seçim yok. Kayseri'deki siyasetçiler böyle; işi bitince size ne makarna ne meydanlarınızda iftar çadırları kurar. Bakın 4 yıl sonra yine seçimler gelecek meydanlarda iftar çadırları olacak çünkü size işi düşecek, ihtiyaçlar olacak. Üzülerek söylüyorum; Kayseri’deki bu tür siyasetçilere prim vermeyin. Sandık gelince de bunlar unutmayın. Tekrar üzülerek söylüyorum; keşke meydanlarımızda iftar çadırları olsa keşke vatandaşlarımız yine iftarlar açabilse ve seçim olmasa da bunu yapan siyasetçiler olsa. Hayırlı Ramazanlar” diye konuştu.