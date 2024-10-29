Öğretmenlik mesleğini vantrologlukla birleştiriyor

Öğretmenlik mesleğine farklı bir boyut kazandıran Vantrolog Emel Metin, aynı zamanda yetenekli bir vantrolog olarak dikkat çekiyor. Eğitim alanında uzun yıllar deneyimi bulunan Metin, sınıf ortamında öğrencilerine eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmak amacıyla vantrologluk yeteneğini kullanıyor.

Vantrologluk hakkında bilgiler veren Vantrolog Emel Metin, “Vantrologluk sesin başkasından geldiğini inandırma sanatıdır. Kukla konuşurken sanki ses ondan geliyormuşcasına inandırıcı bir şekilde yapıyorsak vantroloğuz diyebiliriz.Vantrologluk yapmaya öğretmen olduğum için çok yatkın olduğumu düşünüyordum çocuklarla bu şekilde zaten eğlenceli bir mizacım vardı benim Eba TV’de görev aldığım sıra ekran önünde eğlenceli bir şeyler yapmak istedik daha önce alt yapım da vardı. Metin yazarak ve çalışarak ekranlara çıktım ve öyle devam etti. Kuklaların kız versiyonu, erkek versiyonu, hayvan versiyonu var bu karakterler çizgifilm karakterleri olabilir. Bu karakterleri tasarlayan, yapan ustalarımız var vantrolog olmaya karar verenler bu ustalara yaptırıp başlayabilirler. Vantrolog olmak isteyenler kesinlikle ben yapamam diye düşünmesinler ve kesinlikle vazgeçmesinler biraz yetenekleri varsa, konuşmayı seviyorsanız, göz önünde olmayı seviyorsanız doğaçlama olarak yapabilirler” şeklinde konuştu.