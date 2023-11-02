İYİ Partili Yücel: 'Vatandaşın hiç kullanamayacağı alt yapılara çok büyük paralar harcandı'

İYİ Partili Kazım Yücel, 7 yıl önce projesi onaylanmış ve halen hizmet vermeyen Sarıoğlan-Yeşilhisar hızlı tren hattı ve banliyö hattının hizmete başlamaması hakkında, “2016’da Büyükşehir Belediye Başkanı Sarıoğlan ile Yeşilhisar arasında bir banliyö hattı kuracağını söyledi ve bu hattı bu kırsaldaki vatandaşlarımızın şehre göçünü önlemek için yapacağız dedi. Doğru da bir projeydi bununla ilgili devlet demir yollarıyla ve ulaştırma bakanıyla görüşüp olurlarını aldığından da bahsetmişti fakat bunun üzerine 7 yıl geçti” dedi.

Bu projeye milyarlarca paraların harcandığını ve hizmet alınamadığını söyleyen Kazım Yücel,“Vatandaşın hiç kullanamayacağı alt yapılara çok büyük paralar harcandı ve bugün de atıl bir durumda bekliyor. Bu proje hayata geçmiş olsaydı Sarıoğlan’dan Yeşilhisar’a kadar birçok ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız günü birlik şehri ziyaret edebileceklerdi. 7 yıldır burada tren yolunun üzerinde inekler veya eskisi gibi kara tren gelip geçiyor. Bu şehirdeki insanlara bazen hızlı tren bazen banliyö hattı diyorsunuz demekle de kalmıyorsunuz milyarlarca parayı da harcıyorsunuz bu şehre çok yazık” şeklinde konuştu.