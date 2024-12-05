Jandarma'dan 217 öğrenciye trafik eğitimi 

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 217 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Yapılan eğitim sonunda öğrencilere Jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

Jandarma'dan 217 öğrenciye trafik eğitimi 

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Bünyan İlçesi Güllüce İlkokulu ve Ortaokulu ile Velioğlu Ortaokulunda toplamda 217 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla, karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi. 
Öte yandan yapılan eğitim sonunda öğrencilere Jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

Haber Merkezi

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