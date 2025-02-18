Jandarma ekipleri, 1 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Takipli KOM faaliyeti kapsamında; Melikgazi İlçesi Yeşilyurt ve Gesi-Fatih mahallelerinde S.A. isimli şahsın işyerlerinde ve evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arama neticesinde; Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olan 2 bin 978 paket kaçak sigara, 119 bin 305 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.