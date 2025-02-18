Jandarma ekipleri, 1 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir iş yeri ve şahsın evinde 1 milyon 150 bin lira değerinde kaçak sigara ve 119 bin 305 dal tütün dolu makaron ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. isimli kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Takipli KOM faaliyeti kapsamında; Melikgazi İlçesi Yeşilyurt ve Gesi-Fatih mahallelerinde S.A. isimli şahsın işyerlerinde ve evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arama neticesinde; Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olan 2 bin 978 paket kaçak sigara, 119 bin 305 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.