Jandarma ekipleri 79 bin 600 adet makaron ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Y.S. isimli kişinin işyerinde yapılan arama neticesinde 79 bin 600 adet makaron, 9 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron 100 adet sökülmüş bandrol ve 46 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 79 bin 600 adet makaron ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Y.S. isimli kişinin işyerinde yapılan arama neticesinde; 2 adet elektronik makaron dolum makinası, 79 bin 600 adet makaron, 9 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron 100 adet sökülmüş bandrol ve 46 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Haber Merkezi

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