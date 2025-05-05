YRP'den meclis toplantısında 3 önerge

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi meclis üyesi Vahap Ekinci, Melikgazi Belediyesi'ne partisi adına mecliste 3 önerge sundu.

YRP'li Ekinci yaptığı açıklamada;"Mayıs toplantısı geride kaldı. Bugün bazı önerilerimiz oldu. Pazar yerleri ile alakalı pazar yerlerini daha aktif ve verimli olarak kullanılması, acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılması hakkında bir önergemiz oldu. Aynı zamanda pazar yerlerinin üst kısımlarında, çatılarda GES projesinin faaliyeti geçirilmesi elektriğin en azından oradan sağlanması, kavşaklarımızın panoların muhtelif yerlerde şoförlere ve sürücülere rahatsızlık verdiğini gözlemlemekteyiz. Bununla alakalı önergemiz oldu. Reklam panoları ile ilgili büyükşehirde önerimiz oldu. Kentimizde panoların turizme amaçlı kullanılması daha verimli olacağını düşünüyorum. Burada bir maddiyattan ziyade kentimizi tanıtmak açısından bu şekilde kullanması daha verimli olur diye düşünüyorum. Deprem performansı 3 önergemiz oldu. Performanslarında testlerin, belediye veya yetkili firmalar tarafından sürekli yapılması ile alakalı bir önereceğimiz oldu. İnşallah dikkate alırlar önergelerimizi başkanımız da zaten bu konularda çok duyarlı sağ olsun. Bizim önerilerimizi de dikkate alacağını da tahmin ediyoruz. İnşallah Mayıs ayı toplantımız hayırlara vesile olsun aldığımız kararlar" ifadelerini kullandı.