Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Kayseri, Avrupa Spor Şehirleri arasında “Yılın En İyi Spor Şehri” seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş., şehrin spor altyapısını güçlendirmeye ve sporu daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2025 yılına da sporun dostu olarak giren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları'nı başlatıyor. Spor A.Ş., 11 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan ve 16 Mart 2025’te sona erecek olan kış döneminde, futbol, basketbol, tenis, yüzme, okçuluk, kick boks ve buz pateni gibi 14 farklı branşı kapsayan kurslar sunuyor.

Kayseri’deki 15 spor tesisinde düzenlenecek olan kurslar, her yaş grubuna hitap ediyor. Çocuklar için 4-15 yaş arası, yetişkinler için ise 16-65 yaş arası kurslar yer alıyor. Yetişkinler için tenis ve spor salonu kursları da dâhil olmak üzere farklı branşlarda eğitimler verilecek.

Spor Okulları’nda yaş aralıkları ise yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş ve geleneksel okçuluk 7-15 yaş olarak belirlendi.

Kış dönemi kurslarının ücretleri, Spor Okulu kurs ücreti aylık 750 TL, yetişkin kursu 1.300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1.500 TL olarak belirlendi.

3’üncü kış döneminin Ramazan Ayı’na denk gelmesi nedeniyle, geleneksel okçuluk, okçuluk ve yetişkin tenis kursları dışında diğer yetişkin kursları yapılmayacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sporaskayseri.com.tr&umid=77F318BC-2BBA-8806-84A1-E4C29079B8F3&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-98b9aaeffe5c0ccca57f3b5fdf6bce0c42365431 adresi ziyaret edilebilecek.