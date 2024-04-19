Jandarma ekiplerinden 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Genelinde yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında şüpheli H.G. ve M.O.K. çalıntı araç ile birlikte Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesinde yakalandı.

Şüpheli kişilere ait ikametlerde ve üstlerinde yapılan aramada 546 gram bonzai, 94 gram kenevir, 3 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli kişiler hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.