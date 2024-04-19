Kayseri'de Turizmciler öğrencilerle buluştu

KAYOTED ve TÜROFED Bölge Sorumlusu Nedim Bahar sektörde istihdamın kalifiye eleman konusunda çok büyük bir açığı olduğunu belirterek, öğrencilere; "Sizler geleceğin turizmcileri olarak çok güzel işler yapacaksınız" dedi.

Kayseri'de turizm sektörünün önde gelen isimleri, Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek sektördeki deneyimlerini ve tecrübelerini paylaştı. Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şubesi Birim Sorumlusu Ebru Sonal, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam ve Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Bölge Sorumlusu Nedim Bahar konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar,turizm sektörünün önemini ve Kayseri'nin turizm potansiyelini vurgulayarak, öğrencilere sektördeki iş imkanları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verdiler. KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam, Vali Gökmen Çiçek'e de teşekkür ederek, Kayseri'nin turizmin hak ettiği değeri bulduğunu söyledi. KAYOTED ve TÜROFED Bölge Sorumlusu Nedim Bahar ise sektörde istihdamın kalifiye eleman konusunda çok büyük bir açığı olduğunu belirterek, öğrencilere; "Sizler geleceğin turizmcileri olarak çok güzel işler yapacaksınız" dedi. Turizm Şubesi Birim Sorumlusu Ebru Sonal da yaptığı konuşmada turizmin değerlerinden bahsederek, sektörün Kayseri'de daha iyi yerlere gelmesi için İl Müdürlüğü olarak birçok projeye destek verdiklerini ifade etti.