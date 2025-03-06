Jandarma ekiplerinden trafik güvenliği eğitimi
Kayseri'de jandarma ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 218 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi. Verilen eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve jandarma boyama kitabı dağıtıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 218 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi. Verilen eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve jandarma boyama kitabı dağıtıldı.