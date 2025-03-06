MMG'den 'Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler' konferansı

Konferansta konuşma yapan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Fatih Altun, “Geldiğimiz noktada biliyorsunuz deprem bölgelendirme olarak konuştuğumuz süreci artık son deprem yönetmeliğimizle birlikte ivmeye dayalı belirli koordinatlar üzerinden almaya gayret ediyoruz.Yeni deprem yönetmeliği dediğimiz zaman şu anki yapı stoğumuzun yarıdan fazlasını ortaya koyan yönetmelik 1975 deprem yönetmeliğidir. Deprem maalesef yine olacak ve yaptığımız yapılara, yüklediğimiz kapasitelere göre 7-7.5 için bir tasarım yapılıyor ise 8, 8 üzeri deprem büyüklüğünde davranış göstermesini de beklediğimiz bir sonuç olarak görüyoruz. Yapılar toptan göçmeye ulaşmamalı, tasarım depreminde dahi insanların yapı tahliyesi için gerekli güvenliği sağlamalıdır” dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi tarafından Kayseradar medya sponsorluğunda ‘Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler’ konferansı Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımıyla düzenlendi. ERÜ Rektörü Fatih Altun konferansta yaptığı konuşmada, “Ülkemizde zelzele, mıntıka şartnamesi olarak ihtiyaç 1944-46’larda ortaya konulmaya başlanıyor ve teknolojik gelişmelere, laboratuvar imkanlarındaki araştırmalar bizim yönetmeliklerimizden bazı dokunuşların ortaya konulmasını sağlıyor. Geldiğimiz noktada biliyorsunuz deprem bölgelendirme olarak konuştuğumuz süreci artık son deprem yönetmeliğimizle birlikte ivmeye dayalı belirli koordinatlar üzerinden almaya gayret ediyoruz.Yeni deprem yönetmeliği dediğimiz zaman şu anki yapı stoğumuzun yarıdan fazlasını ortaya koyan yönetmelik 1975 deprem yönetmeliğidir. Deprem maalesef yine olacak ve yaptığımız yapılara, yüklediğimiz kapasitelere göre 7-7.5 için bir tasarım yapılıyor ise 8, 8 üzeri deprem büyüklüğünde davranış göstermesini de beklediğimiz bir sonuç olarak görüyoruz. Yapılar toptan göçmeye ulaşmamalı, tasarım depreminde dahi insanların yapı tahliyesi için gerekli güvenliği sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ise, “Deprem maalesef ülkemizin gerçeği ve bu bir doğa olayı. Bunun afete dönüşmemesi bizim alacağımız tedbirlerle alakalıdır. Maalesef her deprem sonrası binlerce canımızı ve ciddi manada ekonomik finansal gücümüzü afetlerle kaybediyoruz, onun yeniden imarı için harcıyoruz. Bunun için fiilen bir şeyler yapılması gerekiyor. Omuz omuza vererek gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir de şunları söyledi: “Bu konferansı düzenlemekteki amacımız halkı tedirgin etmek değil aksine depreme dayanıklı şehirlerin inşası ve toplumsal bilinçlenme adına deprem gerçeğini, riskleri ve çözüm yollarını bilimsel bir bakış açısıyla ele almak ve bu sürece katkı sağlamaktır. Türkiye'nin deprem gerçeğini bilimsel temellere oturtan, Kuzey Anadolu fayını keşfederek ülkemizin sismolojik yapısını aydınlatan ve sayısız bilim insanına hocalık yaparak deprem bilincinin yayılmasına öncülük eden değerli bilim insanı Kayserili Profesör Doktor İhsan Ketin’i rahmetle anmak istiyorum.”