Jandarma ve polis ekipleri 2 ton 100 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ve polis ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Evinde yapılan aramalarda ise 2 ton 100 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.
Kayseri Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; sahte temizlik ve deterjan ürünlerinin ticaretini yaptığı tespit edilen Ş.E.’nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki ikamet adresinde yapılan aramalarda 210 paket (2 ton 100 kilogram) sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.E.’ye 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet Etmek (Marka Hakkına Tecavüz) suçundan tahkikat başlatıldı.