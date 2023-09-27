Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından, Develi ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Köseler İlk ve Ortaokulunda toplamda 380 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak hedefiyle eğitim verildi. Karşıdan karşıya geçme, ışık, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları anlatıldı.