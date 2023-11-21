Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken, 702 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde ikamet eden A.K.’nin evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.’nin ikametinde arama köpeğiyle çalışma yaptı. Yapılan aramalarda 702 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.K. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.