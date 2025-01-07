'Sadece çocukları değil ebeveynleri de sosyal medyadan uzak tutalım'

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Geleceğe Mektuplar" programında, moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Çıngır huzurevi ile ilgili, “Zaman içinde yaşlılar fizyolojik anlamda zorlaşabiliyor ve rehabilitasyon bakım dediğimiz bakıma doğru ilerliyor. Her aile bunu yapamayabilir, ayrıca çok masraflı da olabilir. Herkesin evladı da olamayabilir; böyle vakalarımız da oluyor. Bu bakımdan mahrum edemeyeceğimiz insani yaşam koşullarına sahip oldukları, yemeklerini düşünmedikleri ve özbakımlarının yapıldığı kuruluşlara da ihtiyacımız var. Kayseri’de özel huzurevlerimiz var, ancak resmi olarak devlete bağlı bir huzurevimiz yok. İnşallah ilerleyen süreçlerde küçük kapasiteli bir huzurevi olursa, ihtiyacı olan yaşlılarımız da kendi şehrinde bakılabilir. Çünkü şöyle bir durum var: Böyle bir yaşlıyı aldığımız zaman, biz bakamıyorsak başka bir şehre göndermek zorundayız. Biz bunun olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARI İHMAL EDİYORUZ’

Öte yandan çocukların ihmal edildiğini belirten Çıngır, “Çocukları ihmal ediyoruz. Çocukları sosyal medyadan uzak tutalım derken, ben artık anne ve babaları sosyal medyadan uzak tutalım diyorum. Ellerinde bulunan telefonları bırakırlarsa, çocuklardaki değişimi gözlemleyebilirler. Biz her çalışmamızda çocukları dijital dünyadan uzak tutalım diyoruz, ama ben önce anne ve babaları uzak tutalım istiyorum. Anne babalık, sadece doğurmak ya da okula göndermek, koleje göndermek demek değildir” şeklinde konuştu.