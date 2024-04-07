Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçtan 102 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçtan 102 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükçakır mahallesinde şüphelendirdikleri bir aracı kontrol etti. Araç içerisinde bulunan S.Ç.’nin üzerinden yapılan aramada 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.Ç. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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