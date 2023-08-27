Joao Tralhao: 'Beklemediğimiz pozisyonda gol yedik'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Sivasspor maçının ardından, 'Ters atılan uzun topta gol yedik. Beklemiyorduk böyle bir pozisyon. Golden sonra düşüş başladı. İkinci yarı kendi seviyemizin altında oyun sergiledik' dedi.

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  • 27.08.2023 00:53
  • Güncelleme: 27.08.2023 00:53
Joao Tralhao: 'Beklemediğimiz pozisyonda gol yedik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Sivasspor maçının ardından, “Ters atılan uzun topta gol yedik. Beklemiyorduk böyle bir pozisyon. Golden sonra düşüş başladı. İkinci yarı kendi seviyemizin altında oyun sergiledik” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Antalyaspor’da Teknik Sorumlu Joao Tralhao, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Tralhao, “Bugün bizim adımıza karışık ve zor maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz son dönemde özgüvenini yüksek tutacak sonuçlar alıyordu. Biz üst seviyede oynayarak maça başladık ve golü bulduk. Sonrasında maalesef takımımız adına önemli bir oyuncuyu kaybettik. Ters atılan uzun topta gol yedik. Beklemiyorduk böyle bir pozisyon. Golden sonra düşüş başladı. İkinci yarı kendi seviyemizin altında oyun sergiledik. Bizim sürekli takımımıza yeni oyuncular katıldı bu 3 haftalık süreçte, oyuna girenlerin çoğu da bizimle tam hazırlanamadı. Kendi adımıza iyi sonuçlar almak adına daha iyi bir kimlik oluşturacağız. Kuba’nın bir an önce iyileşip aramıza dönmesini istiyoruz, bizim için önemli olan bu” diye konuştu.

İHA

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