Servet Çetin: 'Kazanan biz olmalıydık'

EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Antalyaspor maçının ardından, 'Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bence maçı kazanan taraf biz olmalıydık' dedi.

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  • 27.08.2023 00:56
  • Güncelleme: 27.08.2023 00:56
Servet Çetin: 'Kazanan biz olmalıydık'
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EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Antalyaspor maçının ardından, “Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bence maçı kazanan taraf biz olmalıydık” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, “Çok çekişmeli bir maç oldu. Talihsiz bir gol yedik ama oyuncularımı da kutladım iyi bir reaksiyon gösterdiler. İşin açıkçası iyi futbol oynadık. Antalyaspor zor bir takım. Ona rağmen pozisyon vermedik ve beraberliği sağladık. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bence maçı kazanan taraf biz olmalıydık” diye konuştu.

“Futbolcularımız kendilerine güveniyor”

Bir gazetecinin, “Yenilen golün ardından takım düştü. Bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna, “Antalya takımı geçişi iyi olan bir takım. İlk yarı ona rağmen baskılı oynadık ve pozisyona girdik. Baskı yaptık ve oyundan da hiç kopmadık. İkinci yarı maça kontrollü başladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularımız kendilerine güveniyor, yeni şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Emrah oyundan çıktı orta sahadan birini koyduk maça. Maraj’ı oyuna aldık, o hazır değil. Yeni gelenlerden sadece Roman Kvet hazır. Transferlerimiz tam hazır değil. Yeni transferleri oyuna sokmak için işin açıkçası çekiniyoruz” yanıtını verdi.

“Beşiktaş’ı iyi analiz edeceğiz”

Ligin 4. naftasında Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin yöneltilen soruya da Çetin, “Beşiktaş Kiev’i elerse moralli olarak maça çıkacak. O maçlar çok farklı oluyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz bu hafta. Oyunculara da söyleyeceğim, bu tarz maçların keyfini çıkartsınlar. Bu tür maçlar zevki oluyor” ifadesini kullandı.

İHA

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