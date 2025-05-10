Kaçak kazı ekibine suçüstü

Kayseri'de, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine bir eve yapılan operasyonda define aramada kullanılan cihazlar ve 10 gram kubar esrar maddesine el konuldu.

Kaçak kazı ekibine suçüstü

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Şıhbarak  Mahallesinde 10 Mayıs 2025 tarihinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine, KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar sonucunda; Y.B. isimli şahsın evinde kaçak kazı yapan şahısların toplandığı bilgisi alınması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda Y.B.  isimli şahsın evinde adli arama kararı alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada aynı evde bulunan V.Ş, E.E., M.K ve A.K. isimli şahısların define aramak için bir araya geldiği belirlenirken aramalarda bulunan 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 adet batarya, 4 adet değerli maden arama çubuğu, 4 adet boru anahtarı, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet hkt-720 markalı hilti, 11 adet sondaj borusu, 1 adet sontaj motoru, farklı marka ve kalibrede 57 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sondaj makinesi, 1 adet keser, 1 adet Vestel marka monitör ile 1 adet tst colour ibareli monitör, 3 adet sarı renkli üzerinde figürler bulunan tarihi eser niteliğinde taşlar, 1 adet Canas marka 9 mm ruhsatsız tabanca, 10 gram kubar esrar maddesine el konuldu.

Öte yandan olayla ilgili Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak adli tahkikata başlanıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Öğretim Üyesi Yazıcı 'Sosyal medya ve dijital mecralar dili yok ediyor'
Öğretim Üyesi Yazıcı; “Sosyal medya ve dijital mecralar dili yok ediyor”
Empati parkuru ile farkındalık oluşturuldu
Empati parkuru ile farkındalık oluşturuldu
Kayseri'nin İki Mahallesi Tünelle Birbirine Bağlanıyor
Kayseri'nin İki Mahallesi Tünelle Birbirine Bağlanıyor
AGÜ'de 'Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi' Yapıldı
AGÜ'de 'Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi' Yapıldı
'Annelerin hakkı ödenmez'
'Annelerin hakkı ödenmez'
Türkiye'nin Raylı Sistem İşletmecileri Kayseri'de bir araya geldi
Türkiye'nin Raylı Sistem İşletmecileri Kayseri'de bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!