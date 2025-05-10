Kaçak kazı ekibine suçüstü

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesinde 10 Mayıs 2025 tarihinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine, KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar sonucunda; Y.B. isimli şahsın evinde kaçak kazı yapan şahısların toplandığı bilgisi alınması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda Y.B. isimli şahsın evinde adli arama kararı alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada aynı evde bulunan V.Ş, E.E., M.K ve A.K. isimli şahısların define aramak için bir araya geldiği belirlenirken aramalarda bulunan 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 adet batarya, 4 adet değerli maden arama çubuğu, 4 adet boru anahtarı, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet hkt-720 markalı hilti, 11 adet sondaj borusu, 1 adet sontaj motoru, farklı marka ve kalibrede 57 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sondaj makinesi, 1 adet keser, 1 adet Vestel marka monitör ile 1 adet tst colour ibareli monitör, 3 adet sarı renkli üzerinde figürler bulunan tarihi eser niteliğinde taşlar, 1 adet Canas marka 9 mm ruhsatsız tabanca, 10 gram kubar esrar maddesine el konuldu.

Öte yandan olayla ilgili Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak adli tahkikata başlanıldı.