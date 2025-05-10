SMMMO'da seçim: 6 aday yarışıyor

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 25. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurulda, Divan Kurulu Başkanlığına Burhan Düz, Divan Kurulu üyeliğine ise Demet Kalkmaz, Bayram Tufan ve Özkan Ulu seçildi.

Mevcut başkan Ali Yedikaya, "Seçimli genel kurulumuzu yapıyoruz. Tüzük gereği iki dönem kuralından dolayı ben aday olamıyorum ama bu medeni cesareti gösteren değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı ben cesaretinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yeni seçilecek olan değerli kurul üyelerimize de şimdiden başarılar dilemek istiyorum. Ben yine onların yanında mesleğimiz için şehrimiz için koşturmaya, mücadele etmeye devam edeceğim İnşallah süreçle ilgili. Ama tabii ki buradaki yapılan her şey mesleğimize, sürece baktığınızda ekonomimize ve şehrimize değer katmak için yapılan çalışmalar. Sivil toplum kuruluşlarında görev almak süreçle ilgili mücadele vermek, zorlu ve meşakkatli bir süreç ama çok şükür ki bu medeni cesareti gösteren adaylarımız var. Ben şimdiden kendilerini tebrik etmek istiyorum. Yeni seçim sürecinde oluşacak kurul üyelerimize de şimdiden başarılar dilemek istiyorum ve genel kurulumuzun şehrimize, ülkemize ve ekonomimize de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mevcut başkan yardımcısı ve yeni dönemde SMMMO Başkanlığı için aday olan Adnan Uslular ise "Meslekte Kayseri grubu adına Kayseri Mali Müşavirler Odasının 25. Olağan Genel Kurulunu yapmak üzereyiz. Geçtiğimiz haftalarda meslekte Kayseri grubunun başkan adayını, yönetim, denetim, disiplin kurullarını ön seçimle belirledik. İnşallah aynı listelerimizi de bugün genel kurula sunacağız. Meslektaşımızın güveni ve teveccühüne layık olacağız. Daha önce yaptıklarımızın teminatı olarak seçildiğimiz takdirde, yani bizim hedefimiz küçük değil, seçim kaybetmek değil, 7'de 7 yapmak. Seçime giren diğer gruplara ve yönetim kurulu adaylarına da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

SMMMO'da başkanlık için grup olarak Adnan Uslular ve Birol Tamer, bağımsız olarak Soner Demirel, İlknur Akdağ Yalçın, Asım Tokat ve Memduh Yılmaz yarışacak. Oy kullanma işlemi 10 Mayıs Pazar günü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda saat 9:00'dan 17:00'ye sürecek.