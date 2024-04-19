Kaçak silah ticareti yapan şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak silah ve mühimmat sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarında ilçeye bağlı Beyler Yukarı Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve bin 846 adet tabanca fişeği bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, iş yeri sahibi H.Ç. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.