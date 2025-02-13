Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından dış illerden temin ettiği tütün ve makaronları sigara haline getirip Kayseri'de piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde E.K.(31), R.Ö.(45) yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin dış illerden temin ettiği tütün ve makaronları sigara haline getirip Kayseri’de piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde; E.K.(31), R.Ö.(45) yakalanarak adli işlemler başlatıldı. 

Öte yandan yapılan aramalarda; 1 adet elektirikli sigara sarma makinası, 103 bin 950 dal doldurulmuş makaron 20 bin dal  boş makaron, 560 kg kaçak tütün, 6 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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