Kaçan kurbanlık gübre çukuruna saplandı
Kayseri'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık, hayvan gübresi yığınına saplandı. Kurbanlık vatandaşlar tarafından tekrar çıkartıldı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim yerlerine götürülürken kaçan kurbanlıklar, sahiplerine zor anlar yaşattı. Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Anbar Mahallesinde de bir kurbanlık kesime götürüleceği esnada sahibinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlık hayvan gübresi dolu çukura saplandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşlar kendi imkanlarıyla kaçan kurbanı kurtardı.