Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre, kaçan kuşunu yakalamak isteyen şahıs, 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

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  • 30.06.2023 14:45
  • Güncelleme: 30.06.2023 21:15
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Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre, kaçan kuşunu yakalamak isteyen şahıs, 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan The Kayseri Forum Residences B blokta meydana gelen olayda, kaçan kuşunu yakalamak isteyen Mustafa T. (47) Resideces’ın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Mustafa T., 22 kat yüksekten beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Mustafa T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mustafa T. hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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