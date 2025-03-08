Kayseri'de Narko-Asayiş Operasyonu: 94 Aranan Şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 228 ekip ve bin 74 personelin katılımıyla Şehit İbrahim BİROL Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 94 kişi yakalandı. 16 bin 827 Şahıs ve 10 bin 503 Oto Sorgusu, 187 Park/Bahçe kontrol, 596,29 gram Narkotik Madde ve Çeşitli Miktarlarda Uyuşturucu ve Uyarıcı Hap, 4 adet Ruhsatsız Tabanca, 2 adet Ruhsatsız Tüfek, 4 adet Kurusıkı Tabanca ve 1 adet Hassas Terazi ele geçirildi.