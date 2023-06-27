Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayseri Kadın Kooperatifi Fuarı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kayseri'de bulunan 22 Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği ve 16 Haziran 2023 tarihinde açılan Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı, 25 Haziran Pazar gününe kadar açık kaldı. Kadınlar, kooperatifleri tarafından üretilen birbirinden farklı yiyecek, içecek, kuruyemiş, halı ve tekstil ürünlerini fuarda vatandaşlara sundu. Binlerce kişinin ziyaret ettiği Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda kadınlar, mantardan gıdaya, kıyafetten çantaya farklı sektörlerden toplamda 35 firmayla uzun vadeli olarak iş bağlantısı da kurdu.