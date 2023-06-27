Bakan Özhaseki: 'Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız'

Kayseri protokolü arife günü dolayısıyla Huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki orada yaptığı konuşmada 'Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız. Biz yer ve göğün dua üzerine olduğuna inanıyoruz' dedi. 

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  • 27.06.2023 18:28
  • Güncelleme: 27.06.2023 18:28
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Bakan Özhaseki: 'Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız'

Ziyarete Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri milletvekilleri katıldı. Arife günü dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevine ziyarette bulunuldu. Orada bulunan vatandaşlarla sohbet edildi, karanfil verildi. Ardından Ulu Çınarlar Korosunun düzenlediği müzik dinletisinde vatandaşlar dans etti, renkli görüntüler ortaya çıktı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kurban bayramı dileklerini ileterek “Sizler bizim büyüklerimizsiniz. Cenab-ı Allah’ın iltifat ettiği ikramda bulunduğu siz büyüklerimizin bize dua etmesi gerekiyor. Bize düşen çalışmak. Ortamımızı güzelleştirmek, insanımızı rahat ettirmek gece ve gündüz koşmalıyız ki insanlarımız rahat etsinler. Ama manevi güç olmadan sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız. Biz yer ve göğün dua üzerine olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Ben buradaki büyüklerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Huzur ve sağlık içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum” dedi.

1ha

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