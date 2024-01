Kadınlardan Türkiye'de ilk ve tek: 'Gilaburu Lokumu'

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan Çağlayan Kadın Kooperatifi’nde, kadınlar Türkiye’de ilk ve tek olarak ürettikleri gilaburu lokumunun lezzetini vatandaşlarla buluşturuyor.

İlçede kurulan ve faaliyet gösteren Çağlayan Kadın Kooperatifinde, kadınlar makarna, mantı gibi el yapımı gıdalar üretiyor. Bunların yanı sıra Bünyan’ın coğrafi işaretli ürünü olan gilaburuyu da tanıtmak için çalışan kadınlar, gilaburu kurabiyesi, reçeli ve şekeri ile birlikte Türkiye’de ilk ve tek olarak gilaburu lokumunun da üretimini yapıyor.

İlçenin coğrafi işaretli meşhur gilaburusunu tanıtmak için çalıştıklarını ve akla gelen her şeyini ürettiklerini söyleyen Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kezban Keskin, “Burada biz genel olarak gilaburu üzerine ürün çıkartıyoruz. Bunun dışında da mantı, makarna, köfte gibi ürünleri de yapıyoruz kadınlarla. Bünyan’ın gilaburusu meşhur olduğu için bizim kooperatifimiz de zaten bunun üzerine kuruldu. Gilaburumuzu tanıtmak ve sesimizi duyurmak amaçlı yapılmaya başlandı. Burada gilaburunun kurabiyesini yapıyoruz, lokumunu, şekerini, reçelini yapıyoruz. Gilaburuyla ilgili akla gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye’de ilk ve tek olarak yapıyoruz. Tatmak isteyen vatandaşlarımız da ürünlerimize her yoldan ulaşabilirler. Buraya da gelip alabilirler yerimiz belli zaten. Sipariş vererek de alabilirler. Bütün vatandaşlarımızı da gilaburudan yaptığımız bu leziz tatları tatmaları için bekliyoruz” dedi.