Kadrolu işçilere 'ek zam' müjdesi

Kayseri'de 4 belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına ek protokol ile brüt 6 bin TL zam yapıldı.

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  • 21.08.2023 09:59
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:57
Kadrolu işçilere 'ek zam' müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 4 belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına ek protokol ile brüt 6 bin TL zam yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yetkili olduğu Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediyeleri ile KASKİ’de çalışan kadrolu işçiler için ek protokol yapıldı. Protokol çerçevesinde işçilerin maaşlarına brüt 6 bin TL zam yapılırken, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yapılan zammı sevindirici olarak değerlendirerek, "Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine ilave yapılan ek protokol ile çalışanların enflasyona ezdirmeme noktasında yapılan protokol için başka Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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