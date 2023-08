Barışın Tarafları Kayseri'de buluştu

Afyonkarahisar merkezli Girişimci Genç Liderler Derneği’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen, Erasmus + Gençlik Programı 2022/R3 Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA152-Gençlik Değişimleri Projeleri arasında kabul edilen PIECES OF PEACE (BARIŞIN PARÇALARI) Projesi, 08-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleşti.

Türkiye, Çekya, Estonya, İtalya, Slovakya ve Yunanistan’dan 6 farklı ülkeden, farklı inanç ve farklı kültürlerden bir araya gelen katılımcılar, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık karşıtı olan projede 10 gün boyunca dünya barışına katkı sağlamak amacıyla buluştu. Dünya genelinde artan yabancı düşmanlığının ve yabancılara karşı olan ön yargının azalmasının hedeflendiği projede katılımcılar her ülkenin kültürünün tanıtımıyla birbirlerini daha yakından tanırken, Kayseri ilinin doğal güzelliklerini de keşfetti. Program, Erasmus+ projeleri hakkında bilgilendirme eğitimi ile başladı. Sonrasında katılımcıların kendi ülkelerinde yabancı, göçmen ve azınlıklar ile ilgili sorunları içeren hazırladığı sunumlar ile devam etti.

Faaliyetler çerçevesinde katılımcılar ülkelerinde yabancı bireylere ve farklı kültürlere yönelik düşmanlığı nasıl azaltabileceklerine dair münazara yarışması, atölye çalışması, gerçekleştirirken ortaya 6 adet proje çıkarttılar. Bunun yanı sıra her ülkenin kendi kültürünü tanıttığı ‘Kültür Gecesi’ programlarının da gerçekleştirildiği faaliyet süresince katılımcılar yabancı düşmanlığına yönelik kısa filmleri de hazırlayarak programa katkı sağladılar.

Ayrıca program dahilinde bireylere dünya barışına katkı sağlamak, yabancı düşmanlığının ve yabancılara karşı olan ön yargıları azaltmak, liderlik kavramını içselleştirmek, çevre koruma bilincini yerleştirmek, takım çalışmasını aşılamak, bireylerin özgüvenini artırmak gibi konular üzerinde etkinlikler ve geziler düzenlendi.

“Proje BMGK kararlarıyla uyumlu bir projedir”

Projeye ve 10 günlük faaliyete ilişkin bilgi veren Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Behlül Beşen, “Biz bu projeyi hayata geçirirken BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Aralık 2015 tarihinde yapılan 7573. Toplantısında kabul edilen ve “Gençlerin kalıcı barışı şekillendirmeye ve adalete ve uzlaştırmaya katkıda bulunmaya aktif olarak dahil olması gerektiğini ve gençlerin, terörizme yol açan ve çatışmayı körükleyen, sosyo-ekonomik kalkınmayı engelleyen ve bölgesel ve uluslararası güvensizliği besleyen şiddet içeren aşırılığın önlenmesi ve buna karşı mücadelede olumlu rol oynayacağını” belirten 2250 sayılı karar ile tamamen uyumlu bir proje haline getirmeyi planladık” dedi.

Beşen, “Bu ve buna benzer projelerin varlığı ve hayata geçirilmesi milyonlarca insana ev sahipliği yapan Avrupa kıtasının gelecekte nasıl bir yer olacağını belirlemekte oldukça etkili olacaktır. Kaldı ki yabancı düşmanlığının temeli bireyin kendisinden olmayana, tanımadığına karşı duyduğu, hissettiği önyargı ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hem şehir gezileri hem de her ülkenin kültürünün tanıtıldığı kültür geceleri ile bu ön yargı ve bilinmezliği azaltarak bitirmeyi amaçladıklarını’ dile getirdi. ‘Ülkemizin her bir ili her bir şehri ayrı bir önem teşkil etmektedir. Her bir karış toprağımız için çalışmaya elbette devam edeceğiz. Bugün bu şehir Kayseri oldu yarın ise ülkemizin başka bir şehrinin tanıtımı ve şehre hizmet için sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Beşen ayrıca, “Kayseri şehrinin misafirperverliği için başta şehrimizin esnafı ve halkına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ve karar verici mekanizmalara ayrıca teşekkür ederim” dedi.