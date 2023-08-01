KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) rektörlüğüne Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 üniversiteye rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete’de de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil atandı.

Mustafa Kasım Karahocagil kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Kazım Karahocagil, 1970 yılında Erzurum Oltu’ da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Amasya’ da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ni bitirdi. Amasya Yassıçal ve Merkez I Nolu Sağlık Ocaklarında çalıştı. 1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalını kazandı. Burada bir yıl çalıştıktan sonra aynı fakültenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına dikey geçiş yaptı. 2006 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nde Enfeksiyon Kontrol Doktoru olarak görev yaptı. 28 Nisan-30 Haziran 2008 tarihleri arasında Almanya/Berlin Charité-Universittsmedizin Hastaneleri’nde yoğun bakım ve hastane enfeksiyonları konusunda çalıştı. 20 Ocak 2009 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılan doçentlik sınavında başarılı bulunarak, Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine yükseltildi. Karahocagil, 2020 yılından bugüne kadar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.