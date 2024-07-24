Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi atına alındı.

Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi atına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi altına alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Kağıt fabrikasındaki yangın korkuttu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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