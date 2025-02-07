Kahramanmaraş depreminin tanıkları Kayseri'de:

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan Gülümser Açıkgöz ve depremzede eşi Ali Açıkgöz, Kayseri’deki anma programına katılmak üzere misafir olarak kente geldi. Deprem anını anlatan Ali Açıkgöz “6 Şubat günü eşim deprem oluyor kaçalım dedi. Dış kapıyı zor açtık ben dışarı çıktım toprağın üzerinde duramadım çok fazla sarsıntı oldu. Deprem durduktan ve ev yıkıldıktan sonra eşimi ve çocuklarımı aramaya çıktım. Eşim Gülümser bana enkazdan seslendi. Betonun altına girip eşimi kurtarmaya çalıştım ama yapamadım. AFAD ekipleri geldi ve eşimi kurtardı. Kayseri’deki bütün görevli arkadaşlarıma minnettarım, iyiki varlar. Onlar olmasa daha kötü olcaktık ve onlara olan borcumu nasıl öderim diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘VALİ GÖKMEN ÇİÇEK HER YERE TALİMAT VERMİŞ; HERKES BİZE DESTEK OLDU’

Açıkgöz, Vali Çiçek’in talimatıyla depremzedelere verilen destekten bahsederek, “Eşim Kayseri’de ameliyat oldu. Burada nereye gittiysem destek oldular. Gereken her şey yapıldı, valinin emri var senin borcun yok dediler. Nereye gidersem gideyim sağ olsun valimize teşekkürlerimi sunuyorum her yere bildirmiş ve depremzedelerden herhangi bir masraf almayın demiş” şeklinde konuştu.

Enkaz altından çıkarılan Gülümser Açıkgöz ise şunları söyledi: 6 saat enkaz altında kaldım ve o an her şeyin bittiğini düşündüm. Önce aklıma Allah ve milletimiz, çocuklarım, eşim geldi. Hiçbir umudum kalmamıştı. Çok dua ettim Allah’ım yardımcı oldu AFAD ekiplerinin gelmesiyle de kurtuldum.”