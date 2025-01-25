Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Kayserispor Süper Lig’in 21’inci haftasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların maçı 5-2’lik kaybetmesinin ardından Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Sinan Kaloğlu döneminde çıktığı 12 lig maçından 3’ünü galibiyet, 3’ünü beraberlik ve 6’sını yenilgiyle tamamladı.