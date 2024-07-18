Kale ve Kütüphane Projeleri Niğde'yi zirveye taşıdı

’Uluslararası Girişimcilik Ve Projesi Ödülü’ il belediyesi kategorisinde Niğde’nin oldu.

Niğde Belediyesi’nin tarihi Niğde Kalesi ve çevresinde başlattığı ’Koruma ve Yenileme Projesi’ ve proje alanı içinde hizmete sunduğu ’Kale 100.Yıl Halk Kütüphanesi’, Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödül Töreninde Niğde’ye birincilik getirdi. İstanbul’da düzenlenen töreninde ödülünü alan Başkan Özdemir, Niğde’yi devasa projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaya devam edeceklerini söyledi. Bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Girişimcilik ve Projesi Ödülleri Töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi. Niğde Belediyesi; siyaset, sanat, iş ve medya dünyasının önde gelen isimleriyle bu sektörlerde yatırımları ile dikkat çeken proje sahiplerini bir araya getiren törene damga vurdu. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente kazandırdığı önemli projeleriyle Niğde’yi bölgesinin parlayan yıldızı konumuna taşıyan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ’Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme ve Koruma’ Projesi ve ’Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi’ Projesi ile ’En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü. Düzenlenen törende ödülünü alan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; hayata geçirdikleri projelerin izleniyor, takip ediliyor ve ödüle layık görülüyor olmasının, kendilerini daha çok motive ettiğini belirtti. Tarihi Niğde Kalesi ve çevresinde başlattıkları Koruma ve Yenileme Projesi’nin sadece Niğde’nin değil, Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olarak gösterildiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Proje alanı içerisinde bulunan ve 163 yıl önce yapılan, yaklaşık 100 yıldır da atıl vaziyette duran Yahya Peygamber Kilisesi’ni restore ederek, ‘Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi’ne dönüştürdük. Kiliseyi ülkemizin en kapsamlı yeni nesil kütüphanelerinden biri haline getirdiğimiz bu projeden dolayı ödül aldık” diye konuştu.

Gelişen, dönüşen ve büyüyen Niğde’yi devasa projelerle tanıştırıp Türkiye Yüzyılına hazırlamaya devam edeceklerini anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Projemizi izleyen ve bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim. Bu ödüller gerçekten bizleri motive ediyor ve bu şevkle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.