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Tedavileri yapılan güvercinler doğaya yeniden salındı

Kayseri'de hastalanan ya da yaralı olarak bulunan güvercinler tedavilerinin tamamlanmasıyla Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı.

Tedavileri yapılan güvercinler doğaya yeniden salındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de hastalanan ya da yaralı olarak bulunan güvercinler; tedavilerinin tamamlanmasıyla Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı.

Kayseri’nin çeşitli bölgelerinde doğada yaralı halde bulunan güvercinler, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce 30’a yakın güvercinlerin gerekli bakım ve tedavileri yapıldı. Sağlıklarına kavuşan güvercinler, ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

İHA
Kayseri Gündem

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