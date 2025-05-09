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  • Kocasinan'da Çölyak Hastalarına Pozitif Ayrımcılık: 8 Yılda 7225 Glütensiz Ürün Paketi dağıtıldı

Kocasinan'da Çölyak Hastalarına Pozitif Ayrımcılık: 8 Yılda 7225 Glütensiz Ürün Paketi dağıtıldı

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü vesilesiyle, çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara gönüllü desteklerini sürdürüyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesiyle dikkat çeken belediye, çölyak hastalarına sağlıklı ve güvenli gıda sağlayarak örnek teşkil ediyor.

Kocasinan'da Çölyak Hastalarına Pozitif Ayrımcılık: 8 Yılda 7225 Glütensiz Ürün Paketi dağıtıldı

Proje kapsamında, ilçe sınırlarında ikamet eden 307 çölyaklı aileye bugüne kadar 7.225 glütensiz paket ulaştırıldı. Bu paketler; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, makarna, şehriye, bulgur, fındık ezmesi ve susamlı kraker gibi çeşitli, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan ürünleri içeriyor.

Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız, çölyak hastası ve sağlıklı yaşamı tercih eden bireylerin hayatını kolaylaştırmak. Bu projeyle onların yaşam kalitelerini artırırken, yerel mutfağımızı da glütensiz menülerle buluşturuyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kayseri'nin yöresel mutfağını glütensiz hale getüren ve hem üretimi hem de paketleme hizmeti sunan ‘Kafe Sinan Glütensiz’ projesiyle de fark yaratıyor.

Gönüllü çalışmalarını sürdüren belediye, çölyak hastası vatandaşların memnuniyetini kazanırken, ulusal düzeyde birçok belediyeye de örnek gösteriliyor. Aileler ise, Kocasinan Belediyesi’nin bu insani ve önemli hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, Başkan Çolakbayrakdar’a minnettar olduklarını dile getiriyor.

Haber Merkezi

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